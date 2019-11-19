В Брянске загорелся грузовик: пострадали двое мужчин

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-19T16:08:08+03:00

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В брянском поселке Большое Полпино днем 19 ноября произошло ЧП. О том, что загорелся грузовой автомобиль на улице 1-го Мая в МЧС сообщили в 12.25.

К месту вызова выехали два пожарных расчета. Оказалось, горит кузов автомобиля ГАЗ-66 по всей площади. За 25 минут пламя потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске" в огне пострадали двое мужчин 63 и 57 лет. Они получили ожоги.

Причину возгорания теперь выяснят эксперты.

В Брянске загорелся грузовик.Видео: vk.com, Анна Радзивилло

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ИСТОЧНИК KP.RU