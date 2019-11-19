В Брянске место прощания со Степаном Понасовым перенесли в драмтеатр

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-19T15:37:25+03:00

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Изменилось место прощания с главным брянским коммунистом Степаном Понасовым. Гражданская панихида состоится в драмтеатре, сообщили в партии. Проститься с политиком можно будет с 11.00 до 13.00 в среду, 20 ноября.

Политика похоронят на Аллее героев на Центральном кладбище Советского района.

Напомним, Степан Понасов скончался в понедельник, 18 ноября, на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU