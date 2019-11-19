2019-11-19T13:39:39+03:00
Политика

Господдержку могут получить брянские инвесторы

Об улучшении инвестиционного климата заявил Борис Пайкин
Мария Иванова
Поделиться:
Госдума планирует обсудить указанные законопроекты уже 3 декабря 2019 года».Госдума планирует обсудить указанные законопроекты уже 3 декабря 2019 года».
Изменить размер текста:

Для предпринимателей,которые вкладывают в региональную экономику средства,Борис Пайкин назвал хорошей страховской пакет законопроектов о защите и поощрении инвестиций. Парламентские слушания на эту тему прошли 18 ноября в Корпоративном университете Сбербанка, и Борис Романович принимал участие в обсуждении ,как первый заместитель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию

В обсуждении приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы Минфина Антон Силуанов, Минсельхоза Дмитрий Патрушев, Минвостокразвития Дмитрий Козлов, председатель госкорпорации ВЭБ РФ Игорь Шувалов, президент Сбербанка Герман Греф, лидеры политических фракций в Госдуме Владимир Жириновский, Сергей Неверов, Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы, представители регионов, бизнеса и профильные эксперты.

Парламентские слушания на эту тему прошли 18 ноября в Корпоративном университете Сбербанка

Парламентские слушания на эту тему прошли 18 ноября в Корпоративном университете Сбербанка

Механизм защиты инвестиций, по мнению Антона Силуанова,должен запустить инвестпроекты на 30 триллионов рублей. Именно таков по оценке правительства объём средств на счетах бизнеса, никак не задействованных в экономике. Эти законопроекты сейчас дорабатываются , чтобы ко второму чтению внести в них все пожелания заинтересованных сторон.

«Необходимость пакета законопроектов о поощрении и защите инвестиций давно назрела, - комментирует итоги слушаний Борис Пайкин. – На примере Брянской области и других регионов мы видим, что предприниматели вкладывают свои деньги в экономику с оглядкой, ведь для них существует множество рисков. Может измениться налоговая ставка, экономическая ситуация, либо их проект перестанет быть интересен для региональной власти. В результате, инвестиционная активность у нас, мягко говоря, невысока и не дотягивает до поставленных президентом России показателей. Новые законы обеспечат защиту инвестиций и повысят доверие бизнеса к государству. Для того чтобы предложенные правительством механизмы действительно работали, мы в Комитете по экономической политике внимательно работаем над законопроектами совместно с бизнесом и регионами, обсуждая возможные поправки. Госдума планирует обсудить указанные законопроекты уже 3 декабря 2019 года».

Новые законы обеспечат защиту инвестиций и повысят доверие бизнеса к государству

Новые законы обеспечат защиту инвестиций и повысят доверие бизнеса к государству

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске наградили многодетных матерей
В следующем году в Брянске отремонтируют 13 укрытий на случай ЧС
В Брянске рецидивист из Калуги обокрал стоматологические кабинеты, магазины и салон красоты
В Выгоничах при столкновении двух легковушек пострадали три человека
Молдаванин пытался провезти 240 литров вина через брянский участок границы
Водитель легковушки в Брянске сбил пенсионерку
В Брянске устроят сплошные проверки водителей автобусов и маршруток
Житель Клетнянского района попался с крупной партией наркотика
В Брянске запретили стоянку на улице Советской
В Брянске ищут нового хозяина для «дворца» за 40 миллионов рублей
Брянского произодителя колбас наказали за сервелат с курицей
В Брянске будут судить банду наркоторговцев
В лесу в Брянском районе нашли три свалки
Ночью в Володарском районе Брянска сгорел автомобиль
В Володарском районе Брянска будут ловить пьяных автомобилистов
В Суземке на четыре дня закроют переезд
Отмененный авиарейс Брянск-Москва перенесли на 19 ноября
О работе городского архива
За чистую Брянщину!
В Брянске ищут родителей для 13-летнего Артема
Главой администрации Погарского района вновь избрали Сергея Цыганка
С главой брянских коммунистов Степаном Понасовым простятся 20 ноября
В правительстве региона обсудили безопасность Брянщины
Брянский телеканал выйдет в эфир на федеральном уровне
В Бежицком районе Брянска капитально отремонтировали улицу Первомайскую
Брянская школа №64 отметила 30-летний юбилей