Господдержку могут получить брянские инвесторы

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-19T13:39:39+03:00

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Для предпринимателей,которые вкладывают в региональную экономику средства,Борис Пайкин назвал хорошей страховской пакет законопроектов о защите и поощрении инвестиций. Парламентские слушания на эту тему прошли 18 ноября в Корпоративном университете Сбербанка, и Борис Романович принимал участие в обсуждении ,как первый заместитель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию

В обсуждении приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы Минфина Антон Силуанов, Минсельхоза Дмитрий Патрушев, Минвостокразвития Дмитрий Козлов, председатель госкорпорации ВЭБ РФ Игорь Шувалов, президент Сбербанка Герман Греф, лидеры политических фракций в Госдуме Владимир Жириновский, Сергей Неверов, Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы, представители регионов, бизнеса и профильные эксперты.

Парламентские слушания на эту тему прошли 18 ноября в Корпоративном университете Сбербанка

Механизм защиты инвестиций, по мнению Антона Силуанова,должен запустить инвестпроекты на 30 триллионов рублей. Именно таков по оценке правительства объём средств на счетах бизнеса, никак не задействованных в экономике. Эти законопроекты сейчас дорабатываются , чтобы ко второму чтению внести в них все пожелания заинтересованных сторон.

«Необходимость пакета законопроектов о поощрении и защите инвестиций давно назрела, - комментирует итоги слушаний Борис Пайкин. – На примере Брянской области и других регионов мы видим, что предприниматели вкладывают свои деньги в экономику с оглядкой, ведь для них существует множество рисков. Может измениться налоговая ставка, экономическая ситуация, либо их проект перестанет быть интересен для региональной власти. В результате, инвестиционная активность у нас, мягко говоря, невысока и не дотягивает до поставленных президентом России показателей. Новые законы обеспечат защиту инвестиций и повысят доверие бизнеса к государству. Для того чтобы предложенные правительством механизмы действительно работали, мы в Комитете по экономической политике внимательно работаем над законопроектами совместно с бизнесом и регионами, обсуждая возможные поправки. Госдума планирует обсудить указанные законопроекты уже 3 декабря 2019 года».

Новые законы обеспечат защиту инвестиций и повысят доверие бизнеса к государству

ИСТОЧНИК KP.RU