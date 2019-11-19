В Брянске наградили многодетных матерей

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-19T13:28:43+03:00

Всего его обладательницами являются 686 жительниц области. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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22 многодетные матери из Брянской области получили почетные знаки «Материнская слава». Торжественная церемония вручения прошла в Хрустальном зале правительства 19 ноября.

Награды жительницам региона, воспитавшие пять и больше детей, отдали накануне Дня матери. Женщин поздравили руководители города и области.

Напомним, почетный знак «Материнская слава» вручают каждый год в конце ноября. Всего его обладательницами являются 686 жительниц области.

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ИСТОЧНИК KP.RU