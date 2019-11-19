В Брянске наградили многодетных матерей
22 жительницам области вручили знаки «Материнская слава»
Всего его обладательницами являются 686 жительниц области.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
22 многодетные матери из Брянской области получили почетные знаки «Материнская слава». Торжественная церемония вручения прошла в Хрустальном зале правительства 19 ноября.
Награды жительницам региона, воспитавшие пять и больше детей, отдали накануне Дня матери. Женщин поздравили руководители города и области.
Напомним, почетный знак «Материнская слава» вручают каждый год в конце ноября. Всего его обладательницами являются 686 жительниц области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU