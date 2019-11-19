В следующем году в Брянске отремонтируют 13 укрытий на случай ЧС
В Брянске в следующем году отремонтируют 13 укрытий. Об этом говорили на заседании комитета по правовому регулированию Брянского горсовета. Депутаты рассматривали вопрос о подготовке к использованию объектов гражданской обороны.
Всего в городе находятся 83 защитных сооружения для укрытия людей при чрезвычайных ситуациях. Четверть состоит на балансе города.
Народные избранники рекомендовали внести в бюджет расходы на ремонт убежищ.
К слову, в этом году отремонтируют шесть таких помещений.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU