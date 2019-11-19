В следующем году в Брянске отремонтируют 13 укрытий на случай ЧС

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-19T13:13:49+03:00

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В Брянске в следующем году отремонтируют 13 укрытий. Об этом говорили на заседании комитета по правовому регулированию Брянского горсовета. Депутаты рассматривали вопрос о подготовке к использованию объектов гражданской обороны.

Всего в городе находятся 83 защитных сооружения для укрытия людей при чрезвычайных ситуациях. Четверть состоит на балансе города.

Народные избранники рекомендовали внести в бюджет расходы на ремонт убежищ.

К слову, в этом году отремонтируют шесть таких помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU