В Брянске рецидивист из Калуги обокрал стоматологические кабинеты, магазины и салон красоты
В Брянске раскрыли серию краж из медицинских учреждений и небольших магазинов.
Злоумышленник орудовал по ночам в конце лета. Целую неделю неизвестный забирался в учреждения через разбитые окна. 13 августа преступник проник в два стоматологических кабинета в Володарском районе, откуда похитил 50 тысяч рублей.
Сутки спустя из цветочного магазина в Советском районе пропали 49,5 тысячи рублей, из магазина детских товаров – ноутбук и две куртки.
На следующую ночь еще два ноутбука украли из салона красоты и стоматологического кабинета также в Советском районе Брянска.
-Выйти на след злоумышленника помогла его неаккуратность – разбивая стекло в очередном магазине, преступник порезался, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Образцы крови на экспертизу. Предполагаемым преступником оказался неоднократно судимый 46-летний житель Калужской области.
Всего правоохранители получили доказательства причастности подозреваемого к 13 кражам в Брянске.
Злоумышленника задержали в Калуге, где он промышлял такими же преступлениями.
Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU