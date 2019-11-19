В Выгоничах при столкновении двух легковушек пострадали три человека
В Выгоничах на улице Ленина произошло ДТП. Около 8.10 18 ноября здесь столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 77-летний водитель "Шевроле Нива" при развороте не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗом-2114 под управлением 39-летнего мужчины.
В ДТП 77-летний автомобилист ушиб голову. 39-летний водитель ушиб ногу и голову. 16-летний пассажир ВАЗа-2114 расшиб лоб. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
По факту автоаварии полицейские проводят проверку.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU