В Выгоничах при столкновении двух легковушек пострадали три человека

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-19T12:26:08+03:00

Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой, назначив лечение. Фото: Сергей ГАПОН

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В Выгоничах на улице Ленина произошло ДТП. Около 8.10 18 ноября здесь столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 77-летний водитель "Шевроле Нива" при развороте не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗом-2114 под управлением 39-летнего мужчины.

В ДТП 77-летний автомобилист ушиб голову. 39-летний водитель ушиб ногу и голову. 16-летний пассажир ВАЗа-2114 расшиб лоб. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU