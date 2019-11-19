2019-11-19T11:50:37+03:00
Общество

Молдаванин пытался провезти 240 литров вина через брянский участок границы

Спиртное иностранец вез в подарок
Елена РАКОВА
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Вино молдаванин забрал с собой.Вино молдаванин забрал с собой.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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Молдаванин в поезде пытался провезти 240 литров домашнего вина через брянский участок границы. Спиртное иностранец вез в подарок друзьям в столицу.

- Мужчина задекларировал вино, но не знал, что ввоз алкоголя на территорию Евразийского экономического союза ограничен пятью литрами, - рассказал и.о. начальника поста Марат Шамсиев. - Причем только три из них можно ввозить без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Кстати, с продуктом домашней выработки молдаванин расстаться не смог. Поэтому забрал вино и вернулся на родину.

На иностранца завели дело об административном правонарушении по статье: "несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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