Водитель легковушки в Брянске сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-19T11:37:18+03:00

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В Брянске под колеса легковушки попала 59-летняя пенсионерка. ДТП произошло в 7.45 утром 18 ноября в районе дома №39 на улице Менжинского.

- По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Киа рио" ехал со стороны проспекта Московского в сторону улицы Севской, - говорят в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - В этот момент он сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей головы.

Как показала медэкспертиза, в момент ДТП автомобилист был трезв. Однако полицейские составили на него три административных протокола за превышение уровня тонировки, неуплату штрафа в срок и невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU