В Брянске устроят сплошные проверки водителей автобусов и маршруток
В Брянске пройдут сплошные проверки водителей автобусов, маршруток и троллейбусов. Сотрудники Госавтоинспекции расположатся на проспекте Станке Димитрова у дома №114 на кольце Телецентра.
- Проверять будут всех водителей общественного транспорта, - рассказали в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Цель проверок - предупреждение и профилактика ДТП с участием водителей пассажирского транспорта:
Рейд стартует в 14.30, завершится - в 15.00.
В полиции напоминают: все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. И просят пешеходов и автомобилистов быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.
Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянску по телефону 74-71-02.
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ИСТОЧНИК KP.RU