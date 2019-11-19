2019-11-19T11:01:51+03:00
Происшествия

Житель Клетнянского района попался с крупной партией наркотика

Запрещенное вещество молодой человек хранил на чердаке сарая
Елена РАКОВА
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На молодого человека завели уголовное дело.На молодого человека завели уголовное дело.Фото: Иван ВИСЛОВ
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23-летнего жителя клетнянской деревни Добрая Корна подозревают в хранении крупной партии наркотиков. Речь идет о 200 граммах марихуаны, которую обнаружили дома у молодого человека.

Полицейские давно подозревали селянина в хранении запрещенных веществ. И теперь у них появились неопровержимые улики.

- Подозреваемому предложили добровольно выдать наркотики, но молодой человек категорически отрицал их наличие в доме, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Во время обыска на чердаке одной из надворных построек обнаружили пакет с марихуаной. Как признался хозяин жилья, на заросли дикорастущей конопли он наткнулся в лесу. Собрав и высушив растение, он оставил наркотик для личного употребления.

Теперь парню грозит до десяти лет колонии за хранение крупной партии наркотика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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