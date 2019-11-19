В Брянске запретили стоянку на улице Советской

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-19T11:42:51+03:00

Сейчас на новой дороге готовят место под ливневку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске запретили стоянку автомобилей на улице Советской.

Оставить машину брянцы больше не смогут на участке дороги между домами №37 и №41 по улице Крахмалева - от здания областной таможни.

Такие меры связаны со строительством новой дороги, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дорожники вскоре установят запрещающие знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU