Брянского произодителя колбас наказали за сервелат с курицей

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-19T09:37:17+03:00

На этикетке производитель не рассказал о курице в составе колбасы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд области оставил в силе штраф брянскому производителю колбас. Руководство предприятия пыталось оспорить наказание за использование в сервелате незаявленных продуктов.

По данным проверки контролирующих органов, в колбасе мясокомбината оказалась курица. Вместе с тем, на этикетке этой информации не было, пояснили в Арбитражном суде.

Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору оштрафовала производителя на 200 тысяч рублей. Суд требования представителей предприятия отклонил, штраф оставили в силе.

Однако производитель колбас может обжаловать это решение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU