Брянского произодителя колбас наказали за сервелат с курицей
Арбитражный суд области оставил в силе штраф брянскому производителю колбас. Руководство предприятия пыталось оспорить наказание за использование в сервелате незаявленных продуктов.
По данным проверки контролирующих органов, в колбасе мясокомбината оказалась курица. Вместе с тем, на этикетке этой информации не было, пояснили в Арбитражном суде.
Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору оштрафовала производителя на 200 тысяч рублей. Суд требования представителей предприятия отклонил, штраф оставили в силе.
Однако производитель колбас может обжаловать это решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU