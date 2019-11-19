Ночью в Володарском районе Брянска сгорел автомобиль
К счастью, никто не постралал
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Ночью в Володарском районе Брянска загорелся автомобиль.
Сообщение о ЧП на улице Вяземского поступило на пульт оперативного дежурного МЧС во вторник, 19 ноября, в 0.02.
На место вызова выехали две пожарные автоцистерны. Приехав на место, огнеборцы обнаружили пылающий легковой автомобиль.
Через две минуты огонь в машине удалось потушить. В огне никто не пострадал.
Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU