В Володарском районе Брянска будут ловить пьяных автомобилистов

18 Нояб. 18:33 2019-11-18T18:33:24+03:00

С начала года по вине нетрезвых автомобилистов только в Брянске произошло 15 ДТП, в которых 6 человек погибли и 23 получили травмы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские будут дежурить в районе улиц Тельмана и Рылеева

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В Володарском районе Брянска 19 ноября пройдут сплошные проверки водителей. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, полицейские будут дежурить с 16.00 до 17. 30 в районе у улицы Рылеева и с 17.35 до 18.00 на улице Тельмана в районе дома № 68.

Напомним, с начала года по вине нетрезвых автомобилистов только в Брянске произошло 15 ДТП, в которых 6 человек погибли и 23 получили травмы.

Полиция просит, если вы видели как пьяный человек сел за руль, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU