Отмененный авиарейс Брянск-Москва перенесли на 19 ноября

18 Нояб. 18:04 2019-11-18T18:04:44+03:00

Из-за плохой видимости в областном аэропорту не смогли приземлиться самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: Мария Дедкова

Изменить размер текста: A A

Утром 18 ноября Брянск окутал туман. Из-за плохой видимости в областном аэропорту не смогли приземлиться самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Сначала заговорили о задержке вылетов, а затем рейсы и вовсе отменили. Не состоялся полет по маршруту Брянск-Минеральные Воды.

Однако рейс из столицы перенесли на 19 ноября. Об этом на своем сайте сообщила авиакомпания перевозчик.

Время вылета из Москвы - 9.30. В Минеральные Воды этот же самолет с брянцами на борту отправится в 10.55.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU