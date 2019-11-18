2019-11-18T18:04:44+03:00
Общество

Отмененный авиарейс Брянск-Москва перенесли на 19 ноября

Вылет намечен на 9.30
Мария Дедкова
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Из-за плохой видимости в областном аэропорту не смогли приземлиться самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга.Из-за плохой видимости в областном аэропорту не смогли приземлиться самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга.Фото: Мария Дедкова
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Утром 18 ноября Брянск окутал туман. Из-за плохой видимости в областном аэропорту не смогли приземлиться самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Сначала заговорили о задержке вылетов, а затем рейсы и вовсе отменили. Не состоялся полет по маршруту Брянск-Минеральные Воды.

Однако рейс из столицы перенесли на 19 ноября. Об этом на своем сайте сообщила авиакомпания перевозчик.

Время вылета из Москвы - 9.30. В Минеральные Воды этот же самолет с брянцами на борту отправится в 10.55.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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