В Брянске ищут родителей для 13-летнего Артема

18 Нояб. 17:38 2019-11-18T17:40:28+03:00

У родственников нет возможности взять ребенка в семью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мать мальчика ограничена в правах, а отец их лишен

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В Брянске без попечения родителей остался 13-летний Артем. Мать мальчика ограничена в родительских правах, а отец их лишен. У родственников нет возможности взять ребенка в семью.

- Сейчас Артем находится в одном из центров социальной помощи,- говорят в Брянской городской администрации. - Мальчик открытый, эмоциональный, подвижный, охотно поддерживает контакт с окружающими.

Артему нужны ответственные родители, которые как можно скорее заберут его в семью.

По вопросам принятия мальчика на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская, д.4, телефон 8(4832) 51 88 94.

Мальчик открытый, эмоциональный, подвижный, охотно поддерживает контакт с окружающимиФото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU