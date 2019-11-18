В Брянске ищут родителей для 13-летнего Артема
В Брянске без попечения родителей остался 13-летний Артем. Мать мальчика ограничена в родительских правах, а отец их лишен. У родственников нет возможности взять ребенка в семью.
- Сейчас Артем находится в одном из центров социальной помощи,- говорят в Брянской городской администрации. - Мальчик открытый, эмоциональный, подвижный, охотно поддерживает контакт с окружающими.
Артему нужны ответственные родители, которые как можно скорее заберут его в семью.
По вопросам принятия мальчика на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская, д.4, телефон 8(4832) 51 88 94.
Мальчик открытый, эмоциональный, подвижный, охотно поддерживает контакт с окружающимиФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU