2019-11-18T17:39:35+03:00
Политика

Главой администрации Погарского района вновь избрали Сергея Цыганка

За его кандидатуру проголосовали депутаты
Мария Дедкова
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Погарским районом будет руководить Сергей Цыганок. Местные депутаты вновь избрали его главой администрации. Народные избранники отдали свои голоса за Сергея Ивановича на заседании райсовета, которое прошло в понедельник, 18 ноября.

Напомним, Сергей Цыганок возглавлял Погарскую районную администрацию с февраля 2017 года. До этого он работал в районном управлении сельского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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