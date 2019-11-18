Главой администрации Погарского района вновь избрали Сергея Цыганка

18 Нояб. 17:26 2019-11-18T17:39:35+03:00

За его кандидатуру проголосовали депутаты

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Погарским районом будет руководить Сергей Цыганок. Местные депутаты вновь избрали его главой администрации. Народные избранники отдали свои голоса за Сергея Ивановича на заседании райсовета, которое прошло в понедельник, 18 ноября.

Напомним, Сергей Цыганок возглавлял Погарскую районную администрацию с февраля 2017 года. До этого он работал в районном управлении сельского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU