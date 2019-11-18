В правительстве региона обсудили безопасность Брянщины

18 Нояб. 16:42 2019-11-18T16:42:40+03:00

Вице-губернатор Александр Резунов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности в Брянской области

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18 ноября в правительстве Брянской области под председательством вице-губернатора Александра Резунова состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Брянской области.

Об итогах прохождения пожароопасного периода 2019 года и основных задачах по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года проинформировали заместитель начальника главного управления МЧС России по Брянской области Сергей Казачкин и начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан.

- Мы сделали все для того, чтобы служба работала на высоком профессиональном уровне, - сказал Александр Резунов. - Чтобы был обеспечен мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории лесного фонда. Поэтому необходимо разобраться, что еще нужно для эффективной реализации национального проекта «Экология», как работают наши службы по тушению и профилактике пожаров.А сегодня, с началом холодов, проявить усиленную бдительность к домам с печным отоплением, особенно там, где проживают многодетные и социально неблагополучные семьи.

Начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Брянской области Сергей Глушенков рассказал о готовности органов управления и сил областной подсистемы РСЧС к реагированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период 2019 — 2020 годов и утверждении составов межведомственных оперативных штабов.

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ИСТОЧНИК KP.RU