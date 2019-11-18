На Брянщину не пустили 20 тонн бельгийских груш

18 Нояб. 15:32 2019-11-18T16:26:43+03:00

Фрукты оказались санкционными и их уничтожили

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Под Брянском таможенники остановили грузовик с 20 тоннами бельгийских груш.. Фрукты, которые считаются санкционными, уничтожили на полигоне.

При проверке документов на товар у казахского перевозчика не оказалось. Водитель должен был доставить свой груз в Москву.

- Ящики с грушами были промаркированы этикетками, указывающими на бельгийское происхождение фруктов, - рассказал и.о. начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Павел Голяховский. - Бельгия относится к тем странам, из которых ввоз определенных товаров на территорию России запрещен в рамках ответных мер на введение санкций. Поэтому фрукты изъяты и уничтожены на специальном полигоне.

А перевозчика привлекли к административной ответственности за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU