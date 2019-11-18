В Рогнединском районе 15 чиновников утаили свои доходы

18 Нояб. 15:07 2019-11-18T15:07:40+03:00

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15 госслужащих Рогнединского района скрывали свои доходы. Нарушителей обнаружили во время прокурорской проверки.

- Установлено, что 15 муниципальных служащих предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Среди нарушений обнаружили следующие: непредоставление сведений о доходах от вкладов в банках, сокрытие сведений о наличии банковских счетов и остатках на них, в том числе у супругов и несовершеннолетних детей, отсутствие сведений об основаниях приобретения недвижимости.

Правоохранители обнаружили, что администрация Рогнединского района не проверяет достоверность и правильность заполнения справок о доходах и имуществе. На момент проверки в справках не было подписи должностных лиц их принявших и фактически проверивших.

От главы администрации Рогнединского района и начальника отдела образования потребовали устранить нарушения. .

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ИСТОЧНИК KP.RU