2019-11-18T14:31:26+03:00
Общество

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким Степана Понасова

Степан Николаевич ушел из жизни 18 ноября
Елена РАКОВА
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким лидера брянских коммунистов Степана Понасова. Руководитель регионального отделения КПРФ скончался 18 ноября на 73-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

За активную законотворческую деятельность, огромный вклад в становление и развитие парламентаризма в Брянской области Степан Понасов удостоен государственных, ведомственных и областных наград.

"Мы склоняем свои головы перед светлой памятью о Степане Николаевиче Понасове. Он оставил свой яркий, незабываемый след на земле. След из добрых дел во благо родного края, во благо людей. В наших благодарных сердцах его имя и дела останутся навсегда.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким Степана Николаевича в связи с этой огромной и невосполнимой утратой", - говорится некрологе, опубликованном от имени главы и правительства региона, спикера, депутатов и сотрудников облдумы, главного федерального и федерального инспекторов по Брянской области.

Редакция «Комсомольской правды» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Степана Николаевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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