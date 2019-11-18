Жуковская школа-интернат вернет пенсионный долг двум сиротам
Такое решение принял суд
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Жуковская школа-интернат должна вернуть двум сиротам недополученную пенсию по потере кормильца.
В учреждении воспитывали сестру и брата, мать которых умерла в 2004 году. При этом с заявлением о назначении пенсии школа-интернат обратилась в 2009-м.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с учреждения долг за пять лет.
Суд требования правоохранителей удовлетворил, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU