2019-11-18T13:35:03+03:00
Общество

Жуковская школа-интернат вернет пенсионный долг двум сиротам

Такое решение принял суд
Мария Дедкова
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Жуковская школа-интернат должна вернуть двум сиротам недополученную пенсию по потере кормильца.

В учреждении воспитывали сестру и брата, мать которых умерла в 2004 году. При этом с заявлением о назначении пенсии школа-интернат обратилась в 2009-м.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с учреждения долг за пять лет.

Суд требования правоохранителей удовлетворил, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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