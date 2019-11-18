СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-18T13:00:14+03:00

Все спортсмены получили право на участие в Паралимпиаде в Токио.Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд

Спортсмены привезли два «серебра», «бронзу» и «золото»

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Брянские паралимпийцы завоевали четыре медали на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования на днях завершились в Дубае.

Брянцы отличились в последние соревновательные дни.

Александр Хрупин стал чемпионом мира в толкании ядра. В этой же дисциплине Светлана Кривенок завоевала «серебро». Артем Калашян стал вторым в беге на дистанции 100 метров, сообщили в брянском центре спортивной подготовки.

К слову, спортсмен уже получил «бронзу» в беге на 200 метров.

Все спортсмены получили право на участие в Паралимпиаде в Токио.

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ИСТОЧНИК KP.RU