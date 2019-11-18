В брянском аэропорту из-за тумана не могут приземлиться два самолета
Рейсы задержали
Из брянского аэропорта в 10.20 был запланирован вылет в Минеральные воды.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске из-за тумана в понедельник, 18 ноября, не могут приземлиться два самолета. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга задержали до 12.00, сообщают на сайте авиаперевозчиков.
Из брянского аэропорта в 10.20 был запланирован вылет в Минеральные воды. Из-за сдвига в расписании московского рейса самолет до кавказского курорта задержат ориентировочно до 15.45.
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ИСТОЧНИК KP.RU