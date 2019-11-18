Володарским районом Брянска будет руководить Игорь Какадеев
Постановление об этом глава горадминистрации подписал 18 ноября
У Володарской райадминистрации - новый глава.Фото: Ольга АНТОНОВА
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В Брянске выбрали нового главу Володарской администрации. Им стал Игорь Какадеев, рассказали в пресс-службе мэрии.
Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Макаров в понедельник, 18 ноября.
- Игорь Какадеев сменил Светлану Бледнову, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. – Теперь она будет занимать должность заместителя главы по социальным вопросам.
Игорь Какадеев девять лет руководил управляющей компанией ОО «Лидер-Сервис».
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ИСТОЧНИК KP.RU