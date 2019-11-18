Володарским районом Брянска будет руководить Игорь Какадеев

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-18T11:37:28+03:00

Постановление об этом глава горадминистрации подписал 18 ноября

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В Брянске выбрали нового главу Володарской администрации. Им стал Игорь Какадеев, рассказали в пресс-службе мэрии.

Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Макаров в понедельник, 18 ноября.

- Игорь Какадеев сменил Светлану Бледнову, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. – Теперь она будет занимать должность заместителя главы по социальным вопросам.

Игорь Какадеев девять лет руководил управляющей компанией ОО «Лидер-Сервис».

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ИСТОЧНИК KP.RU