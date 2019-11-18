В Брянске прошел фестиваль народного творчества «Салют Победы»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-18T11:17:39+03:00

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В Брянске прошел третий этап фестиваля «Салют Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали 170 представителей из Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей. Участники фестиваля представили различные жанры народного творчества.

- Этот фестиваль проходит по всей России в рамках шестого фестиваля народного творчества «Салют Победы» с 2018 года по 2020 год, - отметил в приветственном слове заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов. - Фестиваль посвящается 75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и 95-летию Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Сегодня в Брянске состоится уже третий этап фестиваля «Салют Победы» - зональный. Это масштабное мероприятие! Благодарю Вас за любовь к народному творчеству, к русской песне. Спасибо всем участникам фестиваля за волю к победе и желание творить и радовать нас своим творчеством! Желаю всем участникам творческих побед!

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ИСТОЧНИК KP.RU