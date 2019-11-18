2019-11-18T11:14:55+03:00
Общество

За неделю мошенники обманули брянцев на 2,8 миллиона рублей

Злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банков
Мария Дедкова
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За неделю жители Брянской области пополнили счета мошенников на 2,8 миллиона рублей. Жертвами злоумышленников стали 16 человек.

В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода мошенники получали данные банковской карты собеседника. Еще одной популярной схемой у аферистов является просьба денег в долг через соцсети. Так попался на удочку злоумышленников 23-летний житель Бежицкого района. Он перевел восемь тысяч рублей.

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений о продаже. 52-летний житель Клинцовского района "продал" автомобиль на 50 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции уточняются обстоятельства происшествий, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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