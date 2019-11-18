За неделю мошенники обманули брянцев на 2,8 миллиона рублей
За неделю жители Брянской области пополнили счета мошенников на 2,8 миллиона рублей. Жертвами злоумышленников стали 16 человек.
В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода мошенники получали данные банковской карты собеседника. Еще одной популярной схемой у аферистов является просьба денег в долг через соцсети. Так попался на удочку злоумышленников 23-летний житель Бежицкого района. Он перевел восемь тысяч рублей.
Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений о продаже. 52-летний житель Клинцовского района "продал" автомобиль на 50 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции уточняются обстоятельства происшествий, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU