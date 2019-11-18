В ДТП под Дятьково погиб водитель УАЗа

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-18T11:02:08+03:00

Еще одного человека положили в больницу

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В Дятьковском районе в автоаварии погиб 37-летний автомобилист. ДТП произошло около двух ночи 17 ноября, на улице Молодежной в поселке Любохна.

По предварительной информации областной ГИБДД, 37-летний водитель УАЗ ехал по улице Молодежной. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

Водитель умер на месте. Его 49-летнего пассажира отправили в больницу.

- У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди и переломом предплечья, - рассказали в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU