В ДТП под Дятьково погиб водитель УАЗа
В Дятьковском районе в автоаварии погиб 37-летний автомобилист. ДТП произошло около двух ночи 17 ноября, на улице Молодежной в поселке Любохна.
По предварительной информации областной ГИБДД, 37-летний водитель УАЗ ехал по улице Молодежной. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.
Водитель умер на месте. Его 49-летнего пассажира отправили в больницу.
- У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди и переломом предплечья, - рассказали в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU