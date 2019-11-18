2019-11-18T11:02:08+03:00
Происшествия

В ДТП под Дятьково погиб водитель УАЗа

Еще одного человека положили в больницу
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
По факту ДТП полицейские проводят проверку.По факту ДТП полицейские проводят проверку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Дятьковском районе в автоаварии погиб 37-летний автомобилист. ДТП произошло около двух ночи 17 ноября, на улице Молодежной в поселке Любохна.

По предварительной информации областной ГИБДД, 37-летний водитель УАЗ ехал по улице Молодежной. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

Водитель умер на месте. Его 49-летнего пассажира отправили в больницу.

- У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди и переломом предплечья, - рассказали в Госавтоинспекции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Брянщину не пустили 20 тонн бельгисйких груш
Брянец обокрал зоомагазин в Володарском районе
В Рогнединском районе 15 чиновников утаили свои доходы
Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким Степана Понасова
Жуковская школа-интернат вернет пенсионный долг двум сиротам
Брянский суд отказал в досрочном освобождении мошеннику из Москвы
Брянские паралимпийцы завоевали четыре медали на чемпионате мира по легкой атлетике
В Брянске задержали мужчину прыгавшего по машинам голышом
В брянском аэропорту из-за тумана не могут приземлиться два самолета
Володарским районом Брянска будет руководить Игорь Какадеев
В Брянске прошел фестиваль народного творчества «Салют Победы»
За неделю мошенники обманули брянцев на 2,8 миллиона рублей
Глава региона принял участие в сессии Стародубского райсовета
Клинцовским детям-сиротам подарили новые квартиры
Ушел из жизни глава брянских коммунистов Степан Понасов
В Клинцах пожарные спасли жильца из горящего дома
В Брянске на остановке в «Деснаграде» провалился асфальт
В понедельник ночью на Брянщине будут заморозки
В Брянске водитель иномарки на «зебре» сбил 35-летнюю женщину