2019-11-18T10:54:11+03:00
Общество

Глава региона принял участие в сессии Стародубского райсовета

На заседании обсудили социально-значимые вопросы
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в сессии Стародубского районного Совета народных депутатов. На заседании депутаты единогласно поддержали кандидатуру Александра Владимировича Подольного на пост главы администрации Стародубского района.

Глава области в своем приветственном слове отметил, что сегодня регион вышел на совершенно иной уровень своего развития по всем отраслям. Стародубский район сегодня самый сильный в сельском хозяйстве, но нужно еще заниматься многими другими вопросами: здравоохранением, благоустройством, социальной сферой.

- Район Стародубский - сильный район, лучший в Брянской области в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности, - сказал губернатор. - Если мы возьмем показатели по области, 330 млрд рублей будет в этом году наш внутренний региональный продукт, то порядка 20 млрд дает Стародуб, по сравнению, например, с Мглином это почти в 40 раз больше. Конечно, как губернатор я хочу помогать району, но в районе должен быть атаман, человек, который будет все тянуть. Мне сегодня приятно заехать в город, его начали чистить, убирать, с понедельника начинаем строить поликлинику, идет капремонт здания, где была терапия, а сегодня будет администрация больницы, скорая помощь, идут ремонтные работы в районной больнице… Александр Владимирович просит деньги на дом для врачей, и мы дадим их, и на благоустройство города дадим 20 млн, чтобы менялся облик города, тротуары… Человек горит работой!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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