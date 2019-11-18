Клинцовским детям-сиротам подарили новые квартиры

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-18T10:43:32+03:00

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В Клинцах детям-сиротам передали ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В церемонии участвовали первые лица города, депутаты и глава региона Александр Богомаз.

- Дорогие ребята, уважаемые коллеги, сегодня мы собрались по очень хорошему поводу - мы вручаем ключи от квартир нашим детям-сиротам, - обратился к собравшимся губернатор. - Сегодня знаковое событие для наших детей, которые потеряли своих родителей, стали сиротами. Ребята, вы попали в очень тяжелую и сложную жизненную ситуацию. Когда человек остается один, это очень сложно и очень тяжело. Это очень сложно пережить, но самое главное - не потеряться в жизни, идти правильной дорогой и добиваться поставленных целей и задач, чтобы выучиться, получить хорошую профессию, создать семью.

Всего за последние пять лет в регионе купили 1577 квартир для детей-сирот. На это ушел 1 миллиард 700 миллионов рублей, большую часть сумму выделил областной бюджет.

Губернатор также отметил, что если до 2014 года брянским сиротам выдавали по от трех до пяти квартир в год, то сейчас по 30 - 60.

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ИСТОЧНИК KP.RU