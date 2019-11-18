В Брянске на остановке в «Деснаграде» провалился асфальт
В микрокрайоне «Деснаград» в Бежицком районе Брянска появилась опасная остановка. Местные жители рассказали о том, что возле нее обрушивается асфальт и выложили фотоподтврждение в соцсеть.
По словам горожан, в пятницу в образовавшуюся яму уже провалилась маршрутка. Машину доставали с помощью автокрана.
- Так скоро не останется ни парковки, ни остановки, - возмущаются брянцы. - Может быть ответственные лица обратят внимание на эту проблему!? Или будут ждать, пока провалится маршрутка с пассажирами?
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ИСТОЧНИК KP.RU