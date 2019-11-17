В Брянске возе ЦУМа сделали первую в городе «вафельную» разметку
На ней запрещено останавливаться
Фото: vk.com, группа "Типичный Брянск"
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В Брянске появилась первая в городе «вафельница». Так в народе называют дорожную разметку, на которой нельзя останавливаться водителям. Горожане заметили новшество в субботу, 16 ноября.
«Вафельную» разметку нарисовали возле ЦУМа, перед выездом с улицы Пролетарской. В комментариях многие пользователи выразили мнение, что «вафельницу» сделали для того, чтобы удобнее было подъезжать к зданию обастного УМВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU