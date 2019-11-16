Детсад в брянском поселке Путевка обещают построить к концу ноября

16 Нояб. 19:27 2019-11-16T19:29:19+03:00

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В Брянске обещают достроить к концу ноября новый детский сад. Здание возводят в микрорайоне «Мегаполис-парк» в поселке Путевка.

Как сообщает РИА «Стрела», основные работы уже завершили, в данный момент на объекте благоустраивают прилегающую территорию.

Новый садик рассчитан на 135 мест. Из них 80 предусмотрены под ясли. Деньги на строительство выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография».

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ИСТОЧНИК KP.RU