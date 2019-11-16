С начала года брянские участковые пресекли 2,5 тысячи преступлений

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-16T12:54:21+03:00

Это треть от всех правонарушений в регионе

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Брянские участковые с начала года пресекли почти 2,5 тысячи преступлений. По раскрываемости это третий показатель в Центральном федеральном округе, после Курской и Воронежской областей.

Такие данные привело областное УМВД накануне Дня службы участковых уполномоченных полиции. Профессиональный праздник «народные» полицейские отмечают 17 ноября.

Всего брянские участковые раскрывают треть всех совершаемых в регионе преступлений.

- Особенно велика роль участковых уполномоченных полиции в профилактике преступлений на бытовой почве, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Кроме того, в компетенцию участкового входит надзор за лицами, вернувшимися из мест лишения свободы. Благодаря профилактической работе сократилась рецидивная преступность, на 3,1 процента стало меньше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 6,5 процентов снизилась бытовая преступность.

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ИСТОЧНИК KP.RU