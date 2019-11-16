Брянцы собирают средства на лечение редактора православного журнала

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-16T11:03:44+03:00

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В Брянске собирают деньги на лечение редактора журнала «Брянские миряне». Сбор средств объявили на официальной странице Брянской епархии в соцсетях.

По словам коллег 43-летней Ирины, болезнь долгое время себя никак не проявляла. А месяц назад женщина вернулась из отпуска и обратила внимание на постоянные боли. После долгого обследования врачи вынесли страшный диагноз - онкология на поздней стадии.

Женщине необходимо пройти дорогостоящий полугодовой курс лечения в Москве. В Брянской епархии попросили всех неравнодушных помочь Ирине.

- Обращаемся ко всем неравнодушным читателям, тем, кто знает лично Ирину, тем, кто любит наш журнал, с просьбой молиться о ее выздоровлении, - говорят коллеги Ирины. - Если же у кого-то есть возможность и желание денежной помощи, просим направлять средства.

Средства можно отправить на карту 4276808012166943 (получатель - Ирина Викторовна И).

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ИСТОЧНИК KP.RU