Брянский краеведческий музей получил диплом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

15 Нояб. 17:53 2019-11-15T17:53:43+03:00

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Брянский государственный краеведческий музей получил дипломом на восьмом Санкт-Петербургском культурном форуме. Наш музей наградили за успешную реализацию проекта "Территория Победы" в Брянской области.

- Обсуждая итоги проекта участники форума высоко оценили научно-просветительскую работу, которая ведет коллектив учреждения в этом направлении, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Важными результатом предварительной работы и деловых встреч на полях форума для Брянской области стало подписание соглашения между Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого, Российской академии наук и ООО «Горстройсервис» на разработку раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Палеолитическая стоянка Юдиново».

Это соглашение гарантирует соблюдение требований необходимых при реконструкции уникального Юдиновского историко-археологического музея.

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ИСТОЧНИК KP.RU