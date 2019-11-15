Музеи Брянской области войдут в национальные туристические маршруты

15 Нояб. 17:26 2019-11-15T17:26:41+03:00

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Музеи Брянщины планируют включить в национальные туристические маршруты. Об этом сообщили на проходящем в Санкт-Петербурге международном культурном форуме.

- Председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова отметила Брянскую область, а именно брасовское имение великого князя Михаила Александровича Романова, как одно из наиболее интересных и перспективных направлений Императорского маршрута, - говорят в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Заключение соглашения о развитии национального туристского проекта «Императорский маршрут» даст новый импульс в развитии туристического потенциала нашего региона, сохранении историко-культурного наследия и реализации новых просветительских программ.

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ИСТОЧНИК KP.RU