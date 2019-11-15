Спуск в овраге Нижний Судок в Брянске осветят

15 Нояб. 16:05 2019-11-15T16:05:25+03:00

Конструкцию в Нижнем Судке устанавливают по программе инициативного бюджетирования.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

Изменить размер текста: A A

В Брянске завершается строительство металлической лестницы в овраге Нижний Судок.

Подрядчик рассказал, что большая часть работ уже сделана. Рабочим осталось покрасить перила и провести освещение. Длина лестницы составит 160 метров, а ширина 75 сантиметров, сообщили в пресс-службе Брянского горсовета.

Напомним, конструкцию в Нижнем Судке устанавливают по программе инициативного бюджетирования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU