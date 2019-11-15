Спуск в овраге Нижний Судок в Брянске осветят
Рабочие доделывают металлическую лестницу
Конструкцию в Нижнем Судке устанавливают по программе инициативного бюджетирования.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
Изменить размер текста:
В Брянске завершается строительство металлической лестницы в овраге Нижний Судок.
Подрядчик рассказал, что большая часть работ уже сделана. Рабочим осталось покрасить перила и провести освещение. Длина лестницы составит 160 метров, а ширина 75 сантиметров, сообщили в пресс-службе Брянского горсовета.
Напомним, конструкцию в Нижнем Судке устанавливают по программе инициативного бюджетирования.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU