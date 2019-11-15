В Брянске на улице Калинина иномарка протаранила забор

15 Нояб. 15:49 2019-11-15T15:49:09+03:00

По словам очевидцев, иномарка съехала с парковки наркодиспансера

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Калинина заметили иномарку, которая протаранила забор на улице Калинина. ДТП произошло днем в пятницу, 15 ноября.

Автомобиль «Рено» повис на высоте около метра на заборе наркодиспансера.

По словам очевидцев в соцсетях, машина скатилась с парковки медицинского учреждения.

На кадрах видно, что повреждения получило ограждение. Автомобиль выбил одну секцию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU