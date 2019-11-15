В Брянске на улице Калинина иномарка протаранила забор
По словам очевидцев, иномарка съехала с парковки наркодиспансера
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске на улице Калинина заметили иномарку, которая протаранила забор на улице Калинина. ДТП произошло днем в пятницу, 15 ноября.
Автомобиль «Рено» повис на высоте около метра на заборе наркодиспансера.
По словам очевидцев в соцсетях, машина скатилась с парковки медицинского учреждения.
На кадрах видно, что повреждения получило ограждение. Автомобиль выбил одну секцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU