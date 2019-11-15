2019-11-15T15:15:28+03:00
Общество

Брянский губернатор посетил Клинцовский кафедральный собор

Сооружение достроят в ближайшее время
Мария Иванова
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В Клинцах глава Брянской области Александр Богомаз посетил кафедральный собор. В нем продолжается стройка. Как говорят священнослужители, собор станет одной из крупнейших святынь на юго-западе области.

Сейчас строители заканчивают приводить в порядок территорию. Внутренние работы также почти завершили, сообщают в правительстве Брянской области.

В соборе установили мраморный иконостас, который изготовили в Миассе.

Площадь сооружения составит около двух тысяч квадратных метров. Собор вмещает до 100 прихожан.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, губернатор приехал в Клинцы. Здесь он торжественно открыл обновленный сквер имени Щорса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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