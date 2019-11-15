В Брянске заканчивают прокладывать ливневку на переулке Пилотов

15 Нояб. 15:02 2019-11-15T15:02:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство ливневой канализации на переулке Пилотов в Брянске подходит к концу. Работникам осталось провести заключительный монтаж нескольких водоприемных лотков на участке протяженностью около пяти метров и завершить асфальтирование небольшого участка тротуара.

- За время строительства на переулке Пилотов проложили около двух километров ливневки, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Диаметр новой ливневой канализации в два-четыре раза больше той, которая существовала с советских времен - проложены трубы диаметром от 50 до 120 сантиметров. Мощность ливневки рассчитана на собор и отвод дождевой воды не только с переулка Пилотов, но и с улицы Костычева.

Инженерные коммуникации проложены на глубине до пяти метров, систему труб соединяют более 60 приемных колодцев. Причем, по инициативе жильцов окрестных домов в ходе строительства обустроили дополнительные приемные колодцы в низинах.

После прокладки ливневой канализации территорию вокруг благоустроили: восстановили разрушенные тротуары и газоны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU