2019-11-15T15:02:56+03:00
Общество

В Брянске заканчивают прокладывать ливневку на переулке Пилотов

Строителям осталось смонтировать участок длиной всего пять метров
Елена РАКОВА
Поделиться:
После прокладки ливневой канализации территорию вокруг благоустроили.После прокладки ливневой канализации территорию вокруг благоустроили.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Строительство ливневой канализации на переулке Пилотов в Брянске подходит к концу. Работникам осталось провести заключительный монтаж нескольких водоприемных лотков на участке протяженностью около пяти метров и завершить асфальтирование небольшого участка тротуара.

- За время строительства на переулке Пилотов проложили около двух километров ливневки, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Диаметр новой ливневой канализации в два-четыре раза больше той, которая существовала с советских времен - проложены трубы диаметром от 50 до 120 сантиметров. Мощность ливневки рассчитана на собор и отвод дождевой воды не только с переулка Пилотов, но и с улицы Костычева.

Инженерные коммуникации проложены на глубине до пяти метров, систему труб соединяют более 60 приемных колодцев. Причем, по инициативе жильцов окрестных домов в ходе строительства обустроили дополнительные приемные колодцы в низинах.

После прокладки ливневой канализации территорию вокруг благоустроили: восстановили разрушенные тротуары и газоны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске в массовом ДТП с маршруткой №76 пострадали несколько человек
Детсад в брянском поселке Путевка обещают построить к концу ноября
В брянском поселке Чайковичи легковушка протаранила остановку
С начала года брянские участковые пресекли 2,5 тысячи преступлений
В Брянске мотоциклист сбил 9-летнего школьника
Под Комаричами иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
Брянцы собирают средства на лечение редактора православного журнала
В Брянске грузовик протаранил электроопору
В Брянске продолжают расширять Городищенскую горку
В квартире жителя Брянска нашли склад оружия времен войны
Брянский краеведческий музей получил диплом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В Унече могут построить новую школу
Музеи Брянской области войдут в национальные туристические маршруты
В Брянске состоялись соревнования, посвященные всероссийскому дню самбо
В школе на старом аэропорту в Брянске оборудуют водопровод и отопление