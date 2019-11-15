В Брянской области на два дня закрою два железнодорожных переезда

15 Нояб. 14:50 2019-11-15T15:04:53+03:00

Переезды будут закрыты два дня. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На два дня, 18 и 19 ноября в Брянской области закроют для автомобилистов два железнодорожных переезда. Это связано с ремонтом на путях.

18 ноября с 10.00 до 17.00 будет полностью закрыт для движения железнодорожный переезд на пересечении с улицей Белорусская в Брянске.

19 ноября с 9.00 до 16.00 на период ремонтно-путевых работ будет закрыт для движения железнодорожный переезд станции Клюковники.

В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться путепроводом, расположенным в поселке Приволье, советуют в Службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU