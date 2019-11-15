2019-11-15T17:38:33+03:00
Общество

В Клинцах после ремонта открыли обновленный сквер имени Николая Щорса

На реконструкцию потратили почти 17 миллионов рублей [фото]
Елена РАКОВА
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В сквере создали новую детскую площадку.В сквере создали новую детскую площадку.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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После реконструкции в Клинцах открыли сквер имени Николая Щорса. Теперь в сквере есть детская и спортивная площадки, все дорожки вымостили тротуарной плиткой, на аллеях расставили декоративные скамейки и урны. В сквере посадили новые деревца и установили фонари. А памятник герою гражданской войны Николаю Щорсу и погибшим в годы войны клинчанам-работникам автокранового завода отреставрировали.

- Всего на реконструкцию сквера израсходовали 16,8 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Помимо сквера имени Щорса в Клинцах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроили еще три общественные территории на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.

- Сквер имени Щорса - это то место, где выросло не одно поколение клинчан, - сказал на церемонии открытия губернатор Александр Богомаз. - И, конечно, вы, жители Клинцов, здесь встречались, влюблялись, приводили сюда своих детей, гуляли семьями. Но сквер был в неприглядном состоянии и уже давно требовал обновления. В прошлом году состоялось рейтинговое голосование на территории Брянской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в реализацию которой жители Клинцов включились активно. Именно ваша активность, которая позволила выделить финансирование для данного парка, способствовала тому, чтобы парк был капитально реконструирован.

Памятник Николаю Щорсу отремонтировали. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Памятник Николаю Щорсу отремонтировали.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

СПРАВКА

Сквер, который сейчас носит имя Николая Щорса, разбили в Клинцах в 1934 году. До этого здесь находилась старинная ярмарочная площадь. В 1952 году установили памятник Николаю Щорсу и сквер получил его имя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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