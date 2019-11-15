2019-11-15T13:49:13+03:00
Общество

Пластик отдельно, макулатура отдельно: 15 ноября – Всемирный день вторичной переработки

Елена ВАСИЛЬЕВА
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В области работают 15 пунктов платного приема вторсырья, куда можно принести макулатуру и пластик и получить за это деньги.В области работают 15 пунктов платного приема вторсырья, куда можно принести макулатуру и пластик и получить за это деньги.
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Гофрокартон, упаковочные коробки, мусорные пакеты разного объема - все это производят в нашей области из отходов, которые жители Брянска выбрасывают в специальные сетчатые контейнеры для раздельного сбора. Пластиковые бутылки АО «Чистая планета» отправляет на переработку на предприятия в другие регионы. Но самое главное – пластик и макулатура, собранные и прошедшие сортировку на комплексе в Большом Полпино, не захораниваются на полигоне и не причиняют вред природе и людям, а превращаются в полезные вещи. А начинается эта важная для всех нас цепочка с мусорного ведра и отдельной ёмкости для сбора «сухих отходов» на каждой кухне и с контейнеров для раздельного сбора во дворе.

Напоминаем, как правильно пользоваться контейнерами для раздельного сбора отходов, установленных в областном центре.

В сетчатые контейнеры «ДЛЯ МАКУЛАТУРЫ» следует складывать: белую и цветную бумагу, картон, бумажные пакеты, конверты, книги, газеты, журналы. Перед тем как выбросить объемные картонные и бумажные изделия, например, коробки, их нужно свернуть.

В сетчатые контейнеры «ДЛЯ ПЛАСТИКА» следует складывать изделия имеющие следующие маркировки:

PETE, PET (Полиэтилентерефталат): пластиковые бутылки от напитков, молочных продуктов, растительного масла, соусов, стирального порошка.

HDPE, PEHD (Полиэтилен высокой плотности): пакеты, флаконы от косметики и бытовой химии, стретч-пленка, крышки от бутылок.

LDPE, PELD (Полиэтилен низкой плотности): пакеты от замороженных продуктов, пакеты от стирального порошка, пищевая пленка, канистры, флаконы.

Перед тем, как выбросить использованную пластиковую бутылку в специальный контейнер, ее нужно смять.

В сетчатые контейнеры «ДЛЯ ПЛАСТИКА» нельзя бросать пластмассовые изделия, имеющие следующие маркировки:

PVC (Поливинилхлорид): пластиковые окна, натяжные потолки и линолеум, занавески для ванной, скатерти.

OTHER (Поликарбонат, полиамид и д.р.): бутылки для кулеров, детские бутылочки, тюбики от зубной пасты, прозрачную одноразовую посуду.

Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» напоминает, что в области работают 15 пунктов платного приема вторсырья, куда можно принести макулатуру и пластик и получить за это деньги. Адреса пунктов размещены на официальном сайте регоператора в разделе «Раздельный сбор отходов»: https://chplanet.ru/razdelnyj-sbor-otxodov/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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