2019-11-15T13:10:23+03:00
Общество

В следующем году из Брянска можно будет улететь в Казань и Минеральные Воды

Наш аэропорт попал в список субсидируемых по пяти направлениям
Елена РАКОВА
Поделиться:
Самолеты в Казань и Минеральные воды из Брянска полетят впервые.Самолеты в Казань и Минеральные воды из Брянска полетят впервые.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Росавиация опубликовала список авиамаршрутов на 2020 год, субсидируемых из бюджета. Брянский аэропорт оказался в нем сразу с пятью маршрутами. Большинство из них софинансирует Брянская область.

Дважды в неделю из нашего региона самолеты авиакомпании "Руслайн" будут летать в Казань и Минеральные Воды. Также два раза в неделю, но авакомпанией "Азимут" можно слетать в Краснодар и Сочи. Эта же аваиакомпания займется перелетами по маршруту "Брянск-Санкт-Петербург", рейсы - четыре раза в неделю. Пока расписания полетов нет.

Напомним, в следующем году любители пляжного отдыха смогут улететь из Брянска за границу. Из нашего аэропорта летом стартуют авиарейсы в Турцию и на Кипр.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске в массовом ДТП с маршруткой №76 пострадали несколько человек
Детсад в брянском поселке Путевка обещают построить к концу ноября
В брянском поселке Чайковичи легковушка протаранила остановку
С начала года брянские участковые пресекли 2,5 тысячи преступлений
В Брянске мотоциклист сбил 9-летнего школьника
Под Комаричами иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
Брянцы собирают средства на лечение редактора православного журнала
В Брянске грузовик протаранил электроопору
В Брянске продолжают расширять Городищенскую горку
В квартире жителя Брянска нашли склад оружия времен войны
Брянский краеведческий музей получил диплом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В Унече могут построить новую школу
Музеи Брянской области войдут в национальные туристические маршруты
В Брянске состоялись соревнования, посвященные всероссийскому дню самбо
В школе на старом аэропорту в Брянске оборудуют водопровод и отопление