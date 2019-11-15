В следующем году из Брянска можно будет улететь в Казань и Минеральные Воды

15 Нояб. 13:06 2019-11-15T13:10:23+03:00

Самолеты в Казань и Минеральные воды из Брянска полетят впервые. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Наш аэропорт попал в список субсидируемых по пяти направлениям

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Росавиация опубликовала список авиамаршрутов на 2020 год, субсидируемых из бюджета. Брянский аэропорт оказался в нем сразу с пятью маршрутами. Большинство из них софинансирует Брянская область.

Дважды в неделю из нашего региона самолеты авиакомпании "Руслайн" будут летать в Казань и Минеральные Воды. Также два раза в неделю, но авакомпанией "Азимут" можно слетать в Краснодар и Сочи. Эта же аваиакомпания займется перелетами по маршруту "Брянск-Санкт-Петербург", рейсы - четыре раза в неделю. Пока расписания полетов нет.

Напомним, в следующем году любители пляжного отдыха смогут улететь из Брянска за границу. Из нашего аэропорта летом стартуют авиарейсы в Турцию и на Кипр.

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ИСТОЧНИК KP.RU