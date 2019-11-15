Новым главой администрации города Сельцо стал Игорь Васюков

15 Нояб. 12:45 2019-11-15T13:19:21+03:00

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В Сельцо сменился глава городской администрации. Им стал Игорь Васюков. Он пришел на смену Виктору Мамошину, который занимал это пост последние годы.

Кандидатуру Игоря Васюкова единогласно поддержали депутаты городского совета на очередном заседании, которое прошло в пятницу, 15 ноября. Он прошел все конкурсные испытания по оценке своего профессионального уровня и квалификации.

- Приложу все силы, что выполнить поставленные задачи и сделать жизнь своих земляков еще лучше, - цитирует Игоря Васюкова газета "Сельцовский вестник". - Тем более, что я – местный житель и о проблемах горожан знаю не понаслышке, решал их, являясь депутатом Брянской областной Думы шестого созыва.

Игорь Васюков - уроженец Сельцо. До назначения на пост мэра города, работал начальником отдела капитального строительства Брянского химзавода имени 50–летия СССР.

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ИСТОЧНИК KP.RU