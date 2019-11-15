Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил губернатора Александра Богомаза за гостеприимство

15 Нояб. 11:18 2019-11-15T11:45:33+03:00

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В адрес губернатора Брянской области Александра Богомаза поступило благодарственное письмо за подписью патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В тексте благодарственного письма, в частности, говорится:

«Уважаемый Александр Васильевич! Сердечно благодарю за оказанное гостеприимство Вас и всех, кто принял участие в организации моего визита в Брянскую область.

С особой радостью совершил чин великого освящения воссозданного Успенского собора Свенского мужского монастыря и помолился в нем за Божественной литургией вместе с духовенством и местными жителями. Значимым событием также стало посещение детского онкогематологического центра.

Хотел бы выразить Вам признательность за поддержку различных инициатив Брянской митрополии и содействие в решении вопросов храмового строительства. Надеюсь на дальнейшее развитие церковно-государственного соработничества во вверенном Вашим заботам регионе.

Желаю Вам и всем жителям Брянской земли доброго здравия, бодрости духа и помощи Божией в трудах.

С уважением, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл».

Напомним, 20 октября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал в Брянской области. И совершил чин великого освящения Успенского собора Свенского монастыря в поселке Супонево и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме. В тот же день состоялась встреча патриарха и губернатора Александра Богомаза, в ходе которой была дана высокая оценка положительным переменам, которые произошли в Брянской области в последние годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU