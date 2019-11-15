2019-11-15T11:45:33+03:00
Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил губернатора Александра Богомаза за гостеприимство

В адрес главы региона пришло благодарственное письмо
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В адрес губернатора Брянской области Александра Богомаза поступило благодарственное письмо за подписью патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В тексте благодарственного письма, в частности, говорится:

«Уважаемый Александр Васильевич! Сердечно благодарю за оказанное гостеприимство Вас и всех, кто принял участие в организации моего визита в Брянскую область.

С особой радостью совершил чин великого освящения воссозданного Успенского собора Свенского мужского монастыря и помолился в нем за Божественной литургией вместе с духовенством и местными жителями. Значимым событием также стало посещение детского онкогематологического центра.

Хотел бы выразить Вам признательность за поддержку различных инициатив Брянской митрополии и содействие в решении вопросов храмового строительства. Надеюсь на дальнейшее развитие церковно-государственного соработничества во вверенном Вашим заботам регионе.

Желаю Вам и всем жителям Брянской земли доброго здравия, бодрости духа и помощи Божией в трудах.

С уважением, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл».

Напомним, 20 октября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал в Брянской области. И совершил чин великого освящения Успенского собора Свенского монастыря в поселке Супонево и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме. В тот же день состоялась встреча патриарха и губернатора Александра Богомаза, в ходе которой была дана высокая оценка положительным переменам, которые произошли в Брянской области в последние годы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске в массовом ДТП с маршруткой №76 пострадали несколько человек
Детсад в брянском поселке Путевка обещают построить к концу ноября
В брянском поселке Чайковичи легковушка протаранила остановку
С начала года брянские участковые пресекли 2,5 тысячи преступлений
В Брянске мотоциклист сбил 9-летнего школьника
Под Комаричами иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
Брянцы собирают средства на лечение редактора православного журнала
В Брянске грузовик протаранил электроопору
В Брянске продолжают расширять Городищенскую горку
В квартире жителя Брянска нашли склад оружия времен войны
Брянский краеведческий музей получил диплом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В Унече могут построить новую школу
Музеи Брянской области войдут в национальные туристические маршруты
В Брянске состоялись соревнования, посвященные всероссийскому дню самбо
В школе на старом аэропорту в Брянске оборудуют водопровод и отопление