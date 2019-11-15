В Брянске открылась выставка «Есть в России такие места…»

15 Нояб. 11:12 2019-11-15T11:12:49+03:00

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14 ноября в городском выставочном зале состоялось открытие юбилейной выставки заслуженного деятеля искусств Валерия Херувимова и его сына Игоря Херувимова «Есть в России такие места…» в рамках Года театра в России.

В этом году заслуженному деятелю искусств России, заслуженному работника культуры России, члену Союза художников России Валерию Херувимову исполнилось 80 лет. Он включен в энциклопедию «Лучшие люди России», награжден орденом Ярослава Мудрого в номинации «Элита науки и образования» и медалью Союза художников России «Мастерство-традиции-духовность».

Заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов в своем выступлении отметил, что жителям и гостям нашей области в эти дни предоставлена уникальная возможность увидеть прекрасные полотна, наполненные добром, милосердием и любовью к нашей великой России и особенно к нашему родному краю и ее людям:

- Прекрасная экспозиция, работы - уникальны. В них есть история нашей Брянщины, нашего края. На многих работах - изображения брянских церквей и храмов, лица простых людей, наших знаменитостей. Валерий Олегович не только разносторонний художник, график, скульптор, он один из тех, кого называют емким словом — «наставник». Он успешно возглавлял Брянское художественное училище, дал путевку в жизнь известным брянским художникам. Знаменательно, что его сын Игорь также пошёл по стопам отца.

Уверен, что эта выставка будет пользоваться большой популярностью и интересом у посетителей всех возрастов.Уважаемый Валерий Олегович, от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза, правительства Брянской области и от себя лично примите самые теплые слова поздравления с вашим прошедшим юбилеем, пожелания крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Пусть никогда не покидает вас желание творить и побуждать к творчеству.

Владимир Оборотов вручил Валерию Херувимову благодарственное письмо губернатора Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU