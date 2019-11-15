В Брянске столкнулись легковушка и маршрутка: пострадали три человека
В Брянске на улице 2-я Мичурина произошло ДТП. Вечером в четверг, 14 ноября, в районе Ледового дворца столкнулись автомобиль "Вольво" и маршрутка №59.
По предварительной информации, все случилось, когда водитель легкового автомобиля поворачивал на парковку дворца.
В ДТП три пассажира маршрутного такси получили травмы, сообщают в ОГИБДД УМВД по городу Брянску. 57-летний мужчина поранил подбородок, 48-летняя женщина ушибла голову и ногу, еще одна 30-летняя пассажирка расшибла нос.
По факту автоаварии полицейские проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU