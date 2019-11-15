В Брянске столкнулись легковушка и маршрутка: пострадали три человека

15 Нояб. 10:49 2019-11-15T10:49:41+03:00

По предварительной информации, все случилось, когда водитель легкового автомобиля поворачивал на парковку дворца. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске на улице 2-я Мичурина произошло ДТП. Вечером в четверг, 14 ноября, в районе Ледового дворца столкнулись автомобиль "Вольво" и маршрутка №59.

По предварительной информации, все случилось, когда водитель легкового автомобиля поворачивал на парковку дворца.

В ДТП три пассажира маршрутного такси получили травмы, сообщают в ОГИБДД УМВД по городу Брянску. 57-летний мужчина поранил подбородок, 48-летняя женщина ушибла голову и ногу, еще одна 30-летняя пассажирка расшибла нос.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU